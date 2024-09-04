Селяне Тобольского района поделились урожаем с вагайцами, пострадавшими от паводка

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Садоводы Ворогушинского сельского поселения поделились урожаем с жителями Вагайского района, чьи дома и огороды пострадали во время весеннего паводка.

Добрую инициативу поддержали около 20 семей, в числе первых - жительницы поселения Сатира Суюндукова, Елена Евтушенко, Валентина Бронникова и Елена Хорошева, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

"Везут целыми тачками: картофель, кабачки, капусту, лук, огурцы, помидоры, морковь, свеклу, а также мелкую картошку для скота. Людям, у которых нет возможности привезти овощи в пункт сбора, помогаем с доставкой", - рассказали в администрации муниципалитета.

Сбор овощей продолжается. Присоединиться могут все желающие, первая отправка запланирована на 8 сентября. Подробности - по тел. 8 (3456) 338-685.