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В Тюмени появились баннеры с информацией о том, как не стать жертвой вербовщиков

Общество, 16:59 03 сентября 2024

медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Баннеры с информацией о том, как не стать жертвой вербовщиков, появились в Тюмени, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября. Изображения разместили на мониторах автобусных остановок на крупных улицах города, таких как "ДК Нефтяник", "Площадь Памяти", "Центральный рынок", "Площадь 400-летия Тюмени", "Сквер имени Немцова" и других, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

На экранах изображен QR-код, который ведет на статью в группе проекта "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте. В ней рассказывают, как избежать манипуляций и не стать жертвой пропаганды в интернете. В материале обсуждаются способы распознавания вербовщика среди новых знакомых, а также признаки, указывающие на возможную вербовку детей. Кроме того, статья содержит рекомендации, как защититься от привлечения в экстремистские организации.

"Мы организовали эту акцию, чтобы обратить внимание жителей Тюмени на важность критического мышления при использовании интернета. Зачастую люди не задумываются, что в виртуальном мире легко столкнуться с манипуляциями и уловками, которые могут привести к опасным последствиям. Злоумышленники порой используют дружелюбный подход, чтобы завоевать доверие", — рассказала руководитель медиацентра Валерия Иванова.

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# День солидарности в борьбе с терроризмом , киберпатруль

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