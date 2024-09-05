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На улице Н. Зелинского в Тюмени предлагают переименовать две остановки

Общество, 08:13 05 сентября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановки "Школа № 92", расположенные в районе домов №№ 22, 24 по ул. Николая Зелинского при движении в обоих направлениях, могут переименовать в Тюмени. Их предлагается назвать "ул. Бориса Опрокиднева", сообщает администрация города.

Соответствующее предложение инициативной группы тюменцев поступило в МКУ "Тюменьгортранс". Высказать свое мнение по этому вопросу предлагают всем неравнодушным жителям областного центра на портале "Я решаю!".

Борис Опрокиднев родился 5 октября 1921 года в Тюмени в семье служащего. С июня 1941 года воевал в составе 511-го бомбардировочного авиационного полка ВВС Западного фронта, штурман экипажа бомбардировщика "ТБ-3". Участвовал в Смоленском оборонительном сражении, в битве за Москву, Курской битве. Старший лётчик-наблюдатель 511-го отдельного разведывательного авиационного полка старший лейтенант Борис Опрокиднев выполнил 143 боевых вылета. При выполнении боевого задания 2 апреля 1945 года его самолёт был сбит в воздушном бою.

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