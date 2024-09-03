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Более 600 школьников и студентов приняли участие в тематических уроках Росгвардии

Общество, 17:29 03 сентября 2024

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники и ветераны Росгвардии в Тюменской области поддержали Всероссийскую акцию "Вместе против террора".

В учреждениях образования региона росгвардейцы провели видео-уроки, интерактивные и тематические мероприятия. В мероприятиях, которые прошли в Тюмени, Ишиме и других населенных пунктах региона, приняли участие более 600 школьников и студентов.

Участники Всероссийской акции вспомнили события 20-летней давности в Беслане и обсудили меры по профилактике угроз совершения террористических актов.

На площади Губкина областной столицы состоялся митинг памяти жертв терактов. Присутствующие почти память погибших от рук террористов и возложили цветы к мемориалу.

Мероприятия в рамках акции "Вместе против террора" в Тюменской области представители Росгвардии продолжат до конца сентября, передает информационный центр правительства региона.

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# Росгвардия по Тюменской области

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