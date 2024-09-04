Арт-объект, посвященный семье, появится около Музейного комплекса в Тюмени

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Новый арт-объект художника Андрея Люблинского установят у Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, сообщает информационный центр правительства региона.

Композиция состоит из пяти фигур: родителей и троих детей. Идея арт-объекта "Семья" возникла у Андрея Люблинского на культурно-образовательном форуме Тюменской области. Художник вдохновился, прочитав эссе участников трека "Культурные пространства".

"Моей целью было создать с помощью простых, на первый взгляд, форм образ дружной современной семьи. Фигуры находятся в движении, их поза повторяется как символ единения: общие увлечения, совместный досуг. Вместе в музей, на концерт, в театр и на прогулку по историческим местам", - сказал автор.

Андрей Люблинский - профессиональный дизайнер, художник, независимый куратор. Член Союза художников России. Его объекты и графику можно увидеть в общественных пространствах в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Калининграде, Севастополе, Казани, Самаре, Томске, Туле и других городах. В 2024 году Люблинский выступил наставником Культурно-образовательного форума Тюменской области, принял участие в фестивале "Морфология улиц".