Тюменские предприниматели проведут переговоры с компаниями из шести стран на TNF

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегации из Узбекистана, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Казахстана и Беларуси примут участие в III Промышленно-энергетическом форуме TNF 16-19 сентября. Тюменские компании получат возможность напрямую провести переговоры, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

"Белорусская делегация выражает заинтересованность в сотрудничестве с Тюменским регионом в области пассажирской, грузовой, коммунальной, специальной техники и лифтовом оборудовании. Если вам интересно провести рабочие встречи с делегациям из данных стран, просьба обозначить заинтересованность до 11 сентября", - пригласила вице-президент, директор Центра ВЭД ТПП Екатерина Ульянцева.

Обращаться по телефону +7 912 927-92-16.

Напомним, всего в TNF примут участие более 60 компаний, более 12 тыс. участников. Программа события по ссылке.