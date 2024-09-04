Урожайность картофеля в хозяйстве Тюменского района выросла почти вдвое за год

| Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой | Фото: ТГ-канал Ольги Зиминой

40 центнеров картофеля с гектара получают в этом году аграрии крестьянско-фермерского хозяйства "Рассвет" в Тюменском районе. В прошлом году этот показатель был на уровне 25 центнеров с гектара, сообщила глава муниципалитета Ольга Зимина в своих соцсетях.

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В этом сезоне овощеводы хозяйства использовали сорта "Скарлет" и "Коломбо". По словам Ольги Зиминой, они отлично прижились на тюменских полях. Всего посадочная площадь под картофель в "Рассвете" составляет 100 гектаров, из них 35% уже убрано. В сухую погоду рабочие трудятся на комбайнах и вручную.

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Всего, по данным на 4 сентября, хозяйства Тюменского района убрали 762 тонны овощей и 3,5 тыс. тонн картофеля. Продолжается обмолот зерновых - в закрома засыпано 4,2 тыс. тонн. Близится к завершению кормозаготовка: сена припасено 79% от плана, сенажа - 90%.