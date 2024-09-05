Об истории улицы Луначарского расскажут тюменцам на экскурсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об истории улицы Луначарского расскажут тюменцам на прогулке. Экскурсия "Добро пожаловать в Тюмень!" пройдет 6 сентября, начало — в 15 часов, сообщает библиотека истории города имени Текутьева.

Улица Луначарского — одна из первых улиц Затюменки, долгое время встречавшая гостей города, прибывающих с запада. На улице сохранилось немало исторических и памятных мест.

До 1922 года эта улица называлась Никольской.

Начало прогулки — от Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51).

Запись и подробности по номеру телефона 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 12+.