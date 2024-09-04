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Александр Моор осмотрел центр "Транспортное и дорожное строительство"

Губернатор, 10:57 04 сентября 2024

информационный центр регионального правительства | Фото: информационный центр регионального правительства

Образовательно-производственный центр "Транспортное и дорожное строительство" осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

Новый кластер федерального проекта "Профессионалитет" начал работу на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Основная задача - подготовка кадров в соответствии с потребностями реального сектора экономики.

В нее включены пять направлений:строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; машинист дорожных и строительных машин; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; техническая эксплуатация подъёмно-транспортных строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Кадры готовят для предприятий: АО "Мостострой-11", АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП", ООО Специализированный застройщик "ЭНКО ИНВЕСТ", АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания". Именно эти предприятия предоставляют, к примеру технику для подготовки будущих специалистов, активно участвуют в разработке учебных программ.

В планах на 2024 год - обучение 810 человек, в 2025 году начнут готовить 1405 студентов.

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# Александр Моор , профобразование

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