Курс "Программирование на языке Python" стартует в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курс по направлению "Программирование на языке Python" стартует в тюменской Школе программирования с 16 сентября, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На курсе слушатели научатся: записывать примеры арифметических и логических выражений всех атрибутов, которые могут в них входить. Разрабатывать программы обработки информации: линейные, разветвляющиеся и цикличные. Воспроизводить алгоритмы сортировки массивов и матриц, поиска в упорядоченном массиве и т. д. Читать и записывать текстовые файлы в заданном формате, решать алгоритмические задачи в среде Python.

Для зачисления на курс необходимо зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области, записаться на курс, заполнить анкету и пройти входное тестирование до 12 сентября 23:55 по ссылке.

Обучение могут пройти жители юга Тюменской области, окончившие школу.Обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате.