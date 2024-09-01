Пианистка Басиния Шульман: рада буду в Тюмени войти в творческий резонанс

предоставлено Басинией Шульман предоставлено Басинией Шульман

Лауреат международных конкурсов, пианистка Басиния Шульман выступит с Тюменским филармоническим оркестром под управлением главного дирижера Юрия Медяника в рамках фестиваля "Алябьевская музыкальная осень" 4 октября. Она исполнит сольные партии произведений французских композиторов Сен-Санса, Равеля и Дебюсси.

Басиния как и Юрий Медяник окончила Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных. Она рассказала, что давно знакома с Юрием Медяником: "Я его знаю, как хорошего инструменталиста. Мы с ним работали как со скрипачом, аккордеонистом и баянистом. Он меня пригласил выступить с Тюменским филармоническим оркестром, я с радостью согласилась. Я предложила сыграть два концерта музыки французских композиторов Сен-Санса и Равеля в одном. Они оба яркие, популярные, это абсолютно разная музыка 19 и 20 веков. Уверена, что слушателям будет интересно. Юрий Медяник предложил еще добавить "Море" Дебюсси. Вот так получилась красивая и замечательная программа".

Басиния Шульман - яркая представительница русской фортепианной школы, выпускница Московской государственной консерватории им. П. Чайковского. Она выступала в США, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Австрии, Франции, Израиле, Бразилии. Несколько раз давала концерты на борту ледокола "Ленин" в Мурманске.

"Любому солисту работать с оркестром всегда необходимо, как в творческом, так и в профессиональном плане. Игра с оркестром – это праздник и высший пилотаж для солистов. Исполняются не простые произведения, а те, которые требуют совершенно другой работы, ведь за тобой на сцене сидит примерно 100 человек, перед которыми приходится нести определенную ответственность. Поэтому приходится выкладываться по полной", - отметила Басиния Шульман.

Среди партнеров пианистки значатся Юрий Башмет, Вадим Репин, квартет им. Бородина, солисты оркестров "Солисты Москвы" и "Виртуозы Москвы", Александр Князев, Александр Гиндин, Екатерина Мечетина, Федерико Мондельчи (саксофон). Также она сотрудничала с обладателем двух премий Grammy джазовым пианистом Милчо Левиевым, Жоао Донато, Алексеем Козловым в жанре кроссовер.

Выступая в роли пианистки и продюсера, Басиния Шульман создала множество музыкально-образовательных и музыкально-театральных проектов, которые с большим успехом демонстрируются на самых значимых российских сценах. Сотрудничает с такими актерами как Егор Бероев, Леонид Каневский, Сати Спивакова, Константин Крюков, Артем Ткаченко, Вениамин Смехов, Ольга Тумайкина. Работала с режиссерами Романом Виктюком, Денисом Азаровым.

Накануне приезда в Тюмень она пригласила слушателей на концерт и пообещала свое творческое видение французской музыки.

предоставлено Басинией Шульман предоставлено Басинией Шульман

"Надеюсь найти путь к сердцу зрителей, потому что музыка – это своеобразная медитация, когда мы вместе со зрительским залом настраиваемся на одну волну и входим в энергетический обмен. Рада буду в Тюмени войти в творческий резонанс", - подытожила Басиния Шульман.