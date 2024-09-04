Итоги летнего сезона: новые виды экскурсионных услуг в Тюмени и Тобольске в условиях роста спроса на внутренний туризм

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В 2024 году внутренний туризм в России переживает бурное развитие. Возрастающая популярность путешествий по стране способствует появлению новых экскурсий и туристических услуг. Тюмень и Тобольск, как культурные и исторические центры Западной Сибири, оказались в центре этого тренда. Спрос на экскурсии в Тюмени и области за год вырос в 2 раза, а с начала года — в 3,5 раза. Онлайн-платформы, такие как Авито Услуги, облегчают поиск и бронирование экскурсионных программ, способствуя дальнейшему росту популярности внутреннего туризма в Тюмени и Тобольске. Экскурсоводы и гиды быстро адаптировались к растущему тренду внутреннего туризма, предлагая разнообразные маршруты и программы, которые удовлетворяют интересы самых разных групп путешественников.

Авторские экскурсии и гастрономические туры

Тюмень продолжает радовать туристов авторскими экскурсиями. Эти туры позволяют исследовать Тюмень с необычной стороны, посещая скрытые уголки, забытые улочки и малоизвестные исторические памятники. Новые маршруты и гастро-прогулки знакомят туристов с историей Тюмени через местные предприятия общественного питания. В программу включены посещения кафе и ресторанов, где можно попробовать как традиционные блюда, так и инновационные кулинарные предложения.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональные VIP-экскурсии

Для тех, кто ищет индивидуальный подход, Тюмень предложила персональные VIP-экскурсии. Эти эксклюзивные туры разрабатываются с учётом интересов клиента и включают в себя уникальные маршруты и доступ к закрытым для массового посещения объектам. VIP-экскурсии обеспечивают максимальный комфорт и приватность, что позволяет глубже погрузиться в историю и культуру города.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Краеведческие экскурсии и экологические туры

Краеведческие экскурсии остаются востребованными. Эти туры погружают туристов в историю и культуру Тюмени, посещая исторические музеи, памятники архитектуры и культурные центры. Краеведческие маршруты помогают лучше понять местные особенности и традиции, делая путешествия более насыщенными и познавательными.

Экологические туры предлагают прогулки по паркам и заповедникам, где можно не только насладиться природой, но и узнать много нового о её защите и сохранении.

Одним из ярких предложений стали прогулки на лошадях по живописным окрестностям Тюмени. Эти экскурсии позволяют насладиться природой, познакомиться с лошадьми, поучаствовать в обучении верховой езде и получить незабываемые впечатления от поездок по лесным тропам и вдоль рек.

| Фото: пресс-службы ООО "ЗапСибНефтехим" | Фото: пресс-службы ООО "ЗапСибНефтехим"

Экскурсия на автомобиле из Тюмени в Тобольск

Для тех, кто хочет исследовать оба города, появилась новая услуга — индивидуальная экскурсия из Тюмени в Тобольск. Этот тур позволяет насладиться живописными пейзажами и увидеть ключевые достопримечательности двух городов за один день. Путешествие включает в себя остановки в интересных местах, таких как исторические памятники и природные красоты, а также предоставляет возможность узнать больше о каждом городе в компании опытного гида.

Исторические погружения

Тобольск продолжает радовать туристов своими историческими экскурсиями. Программы включают в себя посещение как известных достопримечательностей, так и малоизвестных мест с историческим значением. Для любителей активного отдыха Тобольск предложил комбинированные экскурсии. Например, исторические туры можно совмещать с велосипедными прогулками. Уникальные исторические прогулки проходят на живописном берегу Тобольска и могучей реки Иртыш. Экскурсии позволяет насладиться великолепными видами и погрузиться в атмосферу сибирской природы, а также услышать увлекательные истории и легенды о регионе.

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Летний сезон 2024 года в Тюмени и Тобольске продемонстрировал, как интерес к внутреннему туризму может вдохновить на создание новых и уникальных предложений для путешественников. С помощью платформы Авито Услуги туристы легко находят подходящие туры, сравнивают предложения и читают отзывы других путешественников. Это делает процесс выбора экскурсионных услуг максимально простым и прозрачным.