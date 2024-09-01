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Картины художницы Татьяны Поминовой представили на выставке "Духовная Тюмень"

Общество, 16:38 20 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Благотворительную выставку "Духовная Тюмень" тюменской художницы Татьяны Поминовой открыли в штабе общественной поддержки Тюменской области 20 сентября.

Все работы выполнены в авторском стиле декоративной живописи. Автор использует текстурную пасту, акриловые краски, поталь. Иногда в ход идет декоративная штукатурка.

Созданием картин тюменка занимается с 2017 года. Она отмечает, что в каждой ее работе есть частичка человеческой судьбы.

"Я самоучка, иду своим творческим путем. Каждая работа индивидуальна и занимает от двух до четырех месяцев. Все мое детство было связано с рисованием. В 2017 году, в период, когда я начала учиться на психолога, стала потихоньку раскрывать свой талант. Что касается выбора тем? Мне очень нравится работать с людьми, помогать им, украшать их жизнь. Здесь соединяется и творчество, и психология", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" художница Татьяна Поминова.

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Однажды к автору за психологической помощью обратилась девушка. В течение четырех месяцев они работали с ней, проводили беседы, параллельно создавалась картина как символ семьи, любви и верности, которая впоследствии получила название "Верность".

Работу "Благословение" Татьяна Поминова посвятила своим родителям. На ней — три дерева и голубь, от которого исходит свет. Ее родители, несмотря на непростой жизненный путь, всегда поддерживают друг друга, решают все вопросы вместе.

Настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Исетское, отец Евгений сказал, что сейчас многие люди запоминают информацию не через текст, слова, а именно через образы. Если он несет в себе глубокое содержание, то это является важным фактором формирования сознания людей, убежден он. По его словам, в наше время это очень важно для молодежи.

"Хорошо, что появились такие образы. Люди посмотрят, подумают о божественном, о себе, своей совести", — сказал он.

Отец Евгений отмечает, что у Татьяны выработан свой оригинальный стиль. Ему нравятся картины, на которых присутствует голубь: птица символизирует Святой дух. Работы с ним напоминают о святости, к которой каждый должен стремиться. Если такая картина будет украшать комнату, то лишний раз человек не скажет плохого слова, заверил он.

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Кроме картины "Верность" все работы Татьяны Поминовой можно приобрести. Часть денежных средств с продажи переведут на строительство храма Богоявления Господня в с. Исетское.

С 2016 года отец Евгений — настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Исетское. Когда-то в этом населенном пункте был большой каменный храм, построенный в 1816 году, но он был разрушен в XX веке. Сейчас по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия идет сбор средств на восстановление объекта. Возводят временную небольшую церковь, чтобы там собирались люди.

Это первая персональная выставка художницы, ранее ее картины можно было увидеть в составе экспозиций, вобравших работы разных авторов. Посмотреть творения Татьяны Поминовой в штабе можно на протяжении двух недель. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# выставка , картины

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