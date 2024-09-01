Картины художницы Татьяны Поминовой представили на выставке "Духовная Тюмень"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Благотворительную выставку "Духовная Тюмень" тюменской художницы Татьяны Поминовой открыли в штабе общественной поддержки Тюменской области 20 сентября.

Все работы выполнены в авторском стиле декоративной живописи. Автор использует текстурную пасту, акриловые краски, поталь. Иногда в ход идет декоративная штукатурка.

Созданием картин тюменка занимается с 2017 года. Она отмечает, что в каждой ее работе есть частичка человеческой судьбы.

"Я самоучка, иду своим творческим путем. Каждая работа индивидуальна и занимает от двух до четырех месяцев. Все мое детство было связано с рисованием. В 2017 году, в период, когда я начала учиться на психолога, стала потихоньку раскрывать свой талант. Что касается выбора тем? Мне очень нравится работать с людьми, помогать им, украшать их жизнь. Здесь соединяется и творчество, и психология", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" художница Татьяна Поминова.

Однажды к автору за психологической помощью обратилась девушка. В течение четырех месяцев они работали с ней, проводили беседы, параллельно создавалась картина как символ семьи, любви и верности, которая впоследствии получила название "Верность".

Работу "Благословение" Татьяна Поминова посвятила своим родителям. На ней — три дерева и голубь, от которого исходит свет. Ее родители, несмотря на непростой жизненный путь, всегда поддерживают друг друга, решают все вопросы вместе.

Настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Исетское, отец Евгений сказал, что сейчас многие люди запоминают информацию не через текст, слова, а именно через образы. Если он несет в себе глубокое содержание, то это является важным фактором формирования сознания людей, убежден он. По его словам, в наше время это очень важно для молодежи.

"Хорошо, что появились такие образы. Люди посмотрят, подумают о божественном, о себе, своей совести", — сказал он.

Отец Евгений отмечает, что у Татьяны выработан свой оригинальный стиль. Ему нравятся картины, на которых присутствует голубь: птица символизирует Святой дух. Работы с ним напоминают о святости, к которой каждый должен стремиться. Если такая картина будет украшать комнату, то лишний раз человек не скажет плохого слова, заверил он.

Кроме картины "Верность" все работы Татьяны Поминовой можно приобрести. Часть денежных средств с продажи переведут на строительство храма Богоявления Господня в с. Исетское.

С 2016 года отец Евгений — настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Исетское. Когда-то в этом населенном пункте был большой каменный храм, построенный в 1816 году, но он был разрушен в XX веке. Сейчас по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия идет сбор средств на восстановление объекта. Возводят временную небольшую церковь, чтобы там собирались люди.

Это первая персональная выставка художницы, ранее ее картины можно было увидеть в составе экспозиций, вобравших работы разных авторов. Посмотреть творения Татьяны Поминовой в штабе можно на протяжении двух недель. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова