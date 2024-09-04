Николай Пуртов на ВЭФ провел переговоры с представителями компаний Индии и Китая

предоставлено Николаем Пуртовым предоставлено Николаем Пуртовым

Переговоры с представителями компаний Индии и Китая провел генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября.

По информации инвестагентства, вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсуждались с председателем правления китайской компании "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" Ван Ихуном. Накануне он подписал соглашение с региональным правительством. И с председателем национального сектора Индии в Деловом Совете ШОС Трибхуваном Дарбари.

Также Николай Пуртов успел пообщаться с представителями российских компаний, участвовал в работе дискуссионных панелей по инновациям в землепользовании, кооперации промышленных парков России и мира.

Во второй день форума представитель Тюменской области проведет еще ряд деловых встреч и переговоров.

Восточный экономический форум – ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема этого года - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". В нем участвуют более 6 тыс. человек из 76 стран.

В рамках деловой программы запланировано около 100 мероприятий по направлениям: новые контуры международного сотрудничества, технологии независимости, финансовая система ценностей, мастер-планы: от архитектуры к экономике и другие.

ВЭФ проходит территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский с 3 по 6 сентября.