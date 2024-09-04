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Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе по открытому системному программному обеспечению

Общество, 19:27 04 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы старше 18 лет могут принять участие в конкурсе по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024. Пять лучших участников получат возможность отправиться в декабре в Китай на крупнейшее событие в мире open source — конференцию разработчиков OpenAtom. Также победителей наградят ценными призами, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Конкурс состоит из трех этапов. Теоретический продлится до 22 сентября. Участники пройдут онлайн-тестирование на тему использования ПО на базе ядра Linux. Практический этап пройдет с 28 по 29 сентября. Конкурсанты будут решать прикладные задачи с использованием удаленного доступа к виртуальным машинам. Финальный пройдет с 26 по 27 октября. Победители предыдущих этапов в очном формате столкнутся с более сложными задачами, связанными с открытым ПО за ограниченное время.

Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке.

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# конкурсы , программное обеспечение

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