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Путепровод на трассе Екатеринбург - Тюмень построит "Мостострой-11"

Экономика, 09:29 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контракт на строительство развязки на пересечении дороги Екатеринбург — Тюмень и ул. Сергея Джанбровского заключен с компанией "Мостострой-11". Помимо путепровода подрядчик построит два надземных пешеходных перехода через Московский тракт, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Строителям также необходимо установить наружное освещение, пять остановочных комплексов, уложить тротуары и велодорожки.

t.me/gus72to

Реализация проекта улучшит транспортное сообщение между дер. Дударева, ЖК "Преображенский" на Московском тракте и микрорайоном "Тюменская слобода".

Весь объем работ должен быть выполнен с сентября 2024 г. по ноябрь 2026 г.

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# Мостострой 11 , путепровод , строительство дорог

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