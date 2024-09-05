Путепровод на трассе Екатеринбург - Тюмень построит "Мостострой-11"
Экономика, 09:29 05 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Контракт на строительство развязки на пересечении дороги Екатеринбург — Тюмень и ул. Сергея Джанбровского заключен с компанией "Мостострой-11". Помимо путепровода подрядчик построит два надземных пешеходных перехода через Московский тракт, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Строителям также необходимо установить наружное освещение, пять остановочных комплексов, уложить тротуары и велодорожки.
t.me/gus72to
Реализация проекта улучшит транспортное сообщение между дер. Дударева, ЖК "Преображенский" на Московском тракте и микрорайоном "Тюменская слобода".
Весь объем работ должен быть выполнен с сентября 2024 г. по ноябрь 2026 г.