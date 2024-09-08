Концепции благоустройства Текутьевского кладбища создают архитекторы на воркшопе в Москве

| Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Концепции и проектные предложения по благоустройству Текутьевского кладбища разрабатывают архитекторы, ландшафтные дизайнеры, урбанисты и историки на воркшопе "Проспекты Памяти". Результаты работы представят на выставке Музея архитектуры имени Щусева в Москве в ноябре.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщила архитектор бюро "ХОРА" Евгения Удалова.

"На воркшоп поступило более 60 заявок, мы отобрали 15 участников. Их специальности: архитектура, ландшафтный дизайн, урбанистика, история и антропология. Это студенты и выпускники Московского архитектурного института, архитектурной школы МАРШ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Шанинки, Тюменского госуниверситета", — прокомментировала Евгения Удалова.

Участники воркшопа разрабатывают концепции преобразования пространства с учетом его исторических, культурных и природных особенностей. Формат работы гибридный: онлайн и живые встречи с участниками из Москвы.

Ранее в Тюмени ознакомительную экскурсию по Текутьевскому кладбищу для представителей архитектурного бюро "ХОРА", курирующего воркшоп, провели участники объединения "Музей воспоминаний "Мы жили". Тюменцы рассказали архитекторам о судьбах покоящихся здесь людей и показали ценные дореволюционные памятники.

Воркшоп "Проспекты Памяти" в рамках фестиваля "Открытый город" проходит в Москве и продлится по 10 ноября. Итоги работы представят в музейном пространстве "Руины" Музея архитектуры имени Щусева 14 ноября.

Текутьевское кладбище в Тюмени — исторический некрополь конца XIX века, выявленный объект культурного наследия. Здесь похоронены известные тюменцы: купцы и меценаты, политические, общественные и культурные деятели, ученые. Сейчас исторический памятник находится в заброшенном состоянии и нуждается в благоустройстве. В 2022 году участники объединения "Музей воспоминаний "Мы жили" выпустили путеводитель по старинному кладбищу.

Влада Нерадовская