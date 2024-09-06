Программированию на Python бесплатно научат на факультативе SAS

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытый факультатив по применению языка программирования Python стартует в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ в сентябре. Язык курса — английский, занятия пройдут в онлайн-формате.

Факультатив "Введение в генеративное искусство и цифровые гуманитарные науки с помощью Python" рассчитан на изучение языка программирования через генеративное искусство: рисование, создание музыки и графики. Курс предназначен для студентов гуманитарных направлений и всех желающих, кто хочет узнать, как использовать Python в своей деятельности.

Первый семинар пройдет 7 сентября в 19 часов 15 минут.