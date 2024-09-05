Курс по развитию предпринимательского мышления запустит ТюмГУ для студентов
Первую в России экспериментальную акселерационно-образовательную программу T-Quantum запустит Тюменский госуниверситет. Она направлена на развитие у студентов предпринимательского мышления с использованием искусственного интеллекта.
Программа включает три трека на выбор. Alma mater фокусируется на внутреннем развитии ТюмГУ и разработке инновационных сервисов для студентов и преподавателей. Tyumen Region погружает в работу над реальными рыночными заказами совместно с Тюменской региональной стартап-студией. Genesis создан для студентов, готовых создать и вывести на рынок свой коммерческий продукт, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.
В программе сделан упор на исследование и осмысление предпринимательства через междисциплинарную призму, деловые игры, рефлексию и самоопределение.
К участию приглашают студентов, аспирантов и сотрудников ТюмГУ, прием заявок открыт до 12 сентября.