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Курс по развитию предпринимательского мышления запустит ТюмГУ для студентов

Общество, 14:59 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую в России экспериментальную акселерационно-образовательную программу T-Quantum запустит Тюменский госуниверситет. Она направлена на развитие у студентов предпринимательского мышления с использованием искусственного интеллекта.

Программа включает три трека на выбор. Alma mater фокусируется на внутреннем развитии ТюмГУ и разработке инновационных сервисов для студентов и преподавателей. Tyumen Region погружает в работу над реальными рыночными заказами совместно с Тюменской региональной стартап-студией. Genesis создан для студентов, готовых создать и вывести на рынок свой коммерческий продукт, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В программе сделан упор на исследование и осмысление предпринимательства через междисциплинарную призму, деловые игры, рефлексию и самоопределение.

К участию приглашают студентов, аспирантов и сотрудников ТюмГУ, прием заявок открыт до 12 сентября.

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