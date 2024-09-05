Курс по развитию предпринимательского мышления запустит ТюмГУ для студентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую в России экспериментальную акселерационно-образовательную программу T-Quantum запустит Тюменский госуниверситет. Она направлена на развитие у студентов предпринимательского мышления с использованием искусственного интеллекта.

Программа включает три трека на выбор. Alma mater фокусируется на внутреннем развитии ТюмГУ и разработке инновационных сервисов для студентов и преподавателей. Tyumen Region погружает в работу над реальными рыночными заказами совместно с Тюменской региональной стартап-студией. Genesis создан для студентов, готовых создать и вывести на рынок свой коммерческий продукт, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В программе сделан упор на исследование и осмысление предпринимательства через междисциплинарную призму, деловые игры, рефлексию и самоопределение.

К участию приглашают студентов, аспирантов и сотрудников ТюмГУ, прием заявок открыт до 12 сентября.