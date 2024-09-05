День спорта пройдет в Тюмени на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают на День спорта, который пройдет на Цветном бульваре 8 сентября в 12 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Для гостей мероприятия организуют мастер-классы, показательные выступления по различным видам спорта, тренировку по самбо с помощью VR-тренажера и лазерный биатлон.

В этот день будет работать передвижная "Лаборатория силы" - автомобиль, оснащенный специальным современным спортоборудованием. Помимо этого на площадке специалисты помогут подать заявку на обучение детей в кружках и секциях.