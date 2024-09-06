Китайская CHINT представит электротехническое оборудование на TNF EXPO

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российское представительство китайской компании CHINT — ведущего мирового поставщика электротехнического оборудования — представит стенд на выставке TNF EXPO в Тюмени 16-19 сентября.

Компания специализируется на разработке решений для возобновляемой энергетики, автоматизации промышленного производства, а также интеллектуальных систем для жилых и промышленных объектов, уточнили организаторы.

Площадь TNF EXPO в этом году составит 6 тыс. кв. метров. Более 60 компаний из 47 регионов страны и зарубежья, всего 12 тыс. человек, станут участниками III Промышленно-энергетического форума TNF.

Программа представлена по ссылке.