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Тюменская пара зарегистрирует брак на Цветном бульваре

Общество, 19:35 05 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Тюменцы Злата Елонова и Егор Колесов сыграют свадьбу в инфопарке на Цветном бульваре 6 сентября. В этот день свою программу здесь представят органы загс.

"В инфопарке решили пожениться, потому что мы авантюристы! Упустить возможность устроить такой масштабный праздник, пожениться в центре города мы не могли, это ведь будут такие яркие воспоминания!" — считает Злата Елонова.

Также в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" пройдет торжественная церемония чествования семейных юбиляров, сообщает инфоцентр правительства региона.

Завершится программа концертом струнного квартета оркестра "Камерата Сибири".

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# ЗАГС , инфопарк

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