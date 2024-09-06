На конкурс "Моя ИТ-идея" приглашают тюменцев от 6 до 11 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Прием заявок на детский региональный конкурс "Моя ИТ-идея" проходит в Тюменской области до 6 октября. К участию приглашают детей от 6 до 11 лет.

На конкурс принимают работы, представляющие собой техническое задание для разработки компьютерной программы, мобильного приложения, устройства, иных сервисов на тему "Область будущего (Тюменская область через 80 лет)".

Результаты конкурса объявят на профориентационном форуме "ИНФОТЕХ Junior" в октябре, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.