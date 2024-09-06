В Тюмени в особняке Панкратьева обнаружили механизмы времен дореволюционной России

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Ролевые механизмы на окнах особняка Панкратьева по ул. Республики, 29 в Тюмени обнаружила подрядная организация. Данные устройства датируются началом XX века.

"Механизмы открывали и закрывали маркизы — полукруглые солнцезащитные шторы снаружи. Яков Пронозин, научный руководитель проекта реставрации и директор "Геофонд +", рассказал, что этот механизм — единственный, который нашли в Тюменской области. Его отреставрируют и приведут в работу", - прокомментировали в редевелоперской компании "Колесник".

Именно эта компания выкупила дом и проводит реставрацию, ремонт для последующей сдачи площадей в аренду.

Двухэтажное каменное здание выстроено в неоренессансной стилистике по заказу Николая Панкратьева. В нем он вел торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жила его семья.

Предварительно известно, что реставрацию фасадов старинного особняка завершат до конца 2024 года.