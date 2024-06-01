В Тюмени согласовали проект реставрации дома Панкратьева

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Согласована проектная документация на выполнение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ в отношении дома Панкратьева (ул. Республики, 29) в Тюмени. Каким будет памятник архитектуры начала XX века после реставрации, опубликовал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

В ходе реставрации восстановят исторический элемент, который не дошел до наших дней. По старым фотографиям видно, что к каменному дому ранее примыкало деревянное здание, которое не сохранилось. Оно и служило основным входом, лестница в нем вела на второй этаж каменного особняка. Эту лестницу восстановят. Предметом охраны и восстановления в случае с этим домом также является сохранившаяся на потолках второго этажа лепнина.

Напомним, с объектом культурного наследия работает редевелоперская компания "Колесник". В здании планируют открыть несколько заведений общепита.

Двухэтажное каменное здание выстроено в неоренессансной стилистике по заказу Николая Лаврентьевича Панкратьева, крестьянина Богородского уезда Московской губернии. Панкратьев вел торговлю мануфактурными товарами. Первый этаж занимал магазин, в котором продавались галантерейные и игольные товары, белье и парфюмерия, а на втором жил сам Панкратьев с семейством.