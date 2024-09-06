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Отопительный сезон стартует для викуловчан 12 сентября

Общество, 13:45 06 сентября 2024

Отопительный сезон 2024-2025 годов стартует в Викуловском районе 12 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 7 сентября начнется заполнение системы теплоносителем с последующими гидравлическими испытаниями. Руководителям объектов социально-культурной сферы поручено обеспечить готовность внутренних сетей.

В случае нештатных ситуаций нужно сообщить об этом в диспетчерскую по тел. 8 (34557) 2-35-89.

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# Викуловский район , отопительный сезон

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