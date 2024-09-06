Отопительный сезон стартует для викуловчан 12 сентября
Общество, 13:45 06 сентября 2024
Отопительный сезон 2024-2025 годов стартует в Викуловском районе 12 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
С 7 сентября начнется заполнение системы теплоносителем с последующими гидравлическими испытаниями. Руководителям объектов социально-культурной сферы поручено обеспечить готовность внутренних сетей.
В случае нештатных ситуаций нужно сообщить об этом в диспетчерскую по тел. 8 (34557) 2-35-89.