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Автобусы-гармошки запустят в Тюмени на маршрутах № 39 и № 55

Общество, 16:19 06 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Автобусы особо большого класса выйдут на маршруты № 39 и № 55 в Тюмени с 9 сентября. На каждом из маршрутов запустят по одному такому автобусу, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

Такое решение приняли по итогам мониторинг наполняемости рейсов № 39 и № 55 специалисты департамента, Тюменьгортранса и ПАТП №1.

Уточнить, в какое время будут ходить автобусы особо большого класса, можно в приложении "Тюменский транспорт" или на сайте Тюменьгортранса.

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