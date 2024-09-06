Автобусы-гармошки запустят в Тюмени на маршрутах № 39 и № 55

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Автобусы особо большого класса выйдут на маршруты № 39 и № 55 в Тюмени с 9 сентября. На каждом из маршрутов запустят по одному такому автобусу, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

Такое решение приняли по итогам мониторинг наполняемости рейсов № 39 и № 55 специалисты департамента, Тюменьгортранса и ПАТП №1.

Уточнить, в какое время будут ходить автобусы особо большого класса, можно в приложении "Тюменский транспорт" или на сайте Тюменьгортранса.