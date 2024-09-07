В Тюмени стартовал региональный форум для участников СВО и членов их семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

70 человек в составе 20 семей стали участниками уникального регионального форума для бойцов, вернувшихся с СВО, и членов их семей #Zдесьисейчас. Он стартовал в центре оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" 7 сентября и продлится два дня.

Форум стал площадкой для неформального общения, обмена опытом и получения консультаций от экспертов в различных областях. Участники спецоперации и члены их семей смогут подружиться, принять участие в тренингах, флешмобах, мастер-классах, потанцевать на дискотеке и под гитару встретить закат на берегу озера.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Главная цель – поддержка и социализация участников специальной военной операции и их семей в рамках проекта, который победил в конкурсе грантов губернатора Тюменской области "Здесь и сейчас"", - рассказала съемочной группе информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Агентство информирования и содействия трудоустройству инвалидов" Алена Эбель.

Напутствовала собравшихся директор центра оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" Маргарита Бабушкина. "Надеюсь, вы проведете свои выходные интересно, весело и с пользой в нашем гостеприимном центре. В "Красной гвоздике" мы, в том числе, проводим реабилитацию участников специальной военной операции, имеющих инвалидность. Можем показать возможности центра и провести экскурсию", - сказала она.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Сегодня собрались самые активные семьи, чтобы провести время вместе, отдохнуть, зарядиться энергией, стать участниками форума. Программа насыщенная и интересная", - отметила заместитель руководителя по общественным проектам тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Анастасия Левинова.

Первым событием в программе форума после церемонии открытия стал уличный квест "Что такое счастье?" Участники выполняли задания на каждой из семи игровых станций и получали в награду буквы, из которых в итоге каждая семья сложила слово "счастье" и обменяла на памятные подарки.

Семья Кучеренко приехала на форум в полном составе. Отец семейства Валентин рассказал, что подобные мероприятия необходимы ветеранам СВО, чтобы помочь вернуться к мирной жизни.

"Чувствуем себя отлично, все нравится. Выполнял задачи спецоперации с октября 2022 года по июль 2023. Сейчас работаю на гражданской должности в строительной компании. С женой Аленой занимаемся воспитанием детей", - поделился ветеран спецоперации.

По словам организаторов, проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области.

Инна Кондрашкина, Александр Лабыкин