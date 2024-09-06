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Арт-объект "Семья" в Тюмени создан по эскизу питерского художника

Общество, 19:51 06 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Семья" открыли на площади музейного комплекса им. Словцова 6 сентября. Его создали по эскизу художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского.

Идея проекта родилась во время Культурно-образовательного форума Тюменской области, где он впервые был спикером в треке "Культурные пространства". Основа концепции уходит корнями в русский авангард.

"Русский авангард всегда меня вдохновлял не манифестами, а визуальными оформлениями. "Черный квадрат" Малевича мне нравится, в первую очередь, как графика. Мне также нравится школа "Баухаус". Скульптура "Семья" достаточно сложная. Мы использовали металл, порошковую покраску. Это не характерная для меня пластика, но мне вызовы нравятся", - рассказал художник в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Над пятью фигурами семьи работали подрядчики из Екатеринбурга. Автор идеи считает, что композиция гармонично смотрится в данной локации: "Она вступила в визуальную рифму с фасадом, логотипом, перилами. На самом деле фасад здесь сложный".

Во время торжественного открытия нового арт-объекта директор регионального департамента культуры Елена Майер заметила, что это прекрасный подарок для всех жителей области в Год семьи, он станет еще одной точкой притяжения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Всегда миссия искусства была в том, чтобы отражать действительность. Сегодня современное искусство зачастую вызывает вопросы. Но каждый находит в нем свое эмоциональное состояние. Я вижу в этом объекте тепло, добро, любовь, взаимопонимание", - сказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждая фигура "Семьи" внутри имеет свой цветовой акцент. Андрей уверен, что в дождь, снег горожане увидят рефлекс цвета и металла, что придаст скульптурам еще большую привлекательность.

"Супер глубокого смысла, подтекста в том, что глава семьи имеет желтый цвет, нет. Я заметил, что мои работы, где максимально используется желтый цвет, вызывают максимальное приятие у публики", - отметил Люблинский.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюмень оставила позитивный отклик у гостя из Северной столицы. В городе наблюдается высокий уровень гостеприимства и культуры, считает он. О своем творческом пути мастер рассказал на встрече с горожанами в амфитеатре. Он продемонстрировал работы, созданные за год, а их более десятка. Великана, лебедя получили жители Альметьевска и Санкт-Петербурга. Глаз москвичей вот уже несколько лет радуют желтый утенок – гигант в Парке Горького и инсталляция "Дружба народов на ВДНХ. Красные человечки украшают Пермь.

Для Тюмени Андрей создал за короткий промежуток времени два объекта – это "Семья" и "Девушка" на стене парковки драмтеатра.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Третий проект находится в режиме ожидания. Есть в Тюмени стратегические перспективы для меня как художника", - заключил Люблинской.

Анжела Лебедева

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# Год семьи , Елена Майер , искусство , культура , музей Словцова , скульптура , художник

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