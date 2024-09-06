Арт-объект "Семья" в Тюмени создан по эскизу питерского художника

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект "Семья" открыли на площади музейного комплекса им. Словцова 6 сентября. Его создали по эскизу художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского.

Идея проекта родилась во время Культурно-образовательного форума Тюменской области, где он впервые был спикером в треке "Культурные пространства". Основа концепции уходит корнями в русский авангард.

"Русский авангард всегда меня вдохновлял не манифестами, а визуальными оформлениями. "Черный квадрат" Малевича мне нравится, в первую очередь, как графика. Мне также нравится школа "Баухаус". Скульптура "Семья" достаточно сложная. Мы использовали металл, порошковую покраску. Это не характерная для меня пластика, но мне вызовы нравятся", - рассказал художник в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Над пятью фигурами семьи работали подрядчики из Екатеринбурга. Автор идеи считает, что композиция гармонично смотрится в данной локации: "Она вступила в визуальную рифму с фасадом, логотипом, перилами. На самом деле фасад здесь сложный".

Во время торжественного открытия нового арт-объекта директор регионального департамента культуры Елена Майер заметила, что это прекрасный подарок для всех жителей области в Год семьи, он станет еще одной точкой притяжения.

"Всегда миссия искусства была в том, чтобы отражать действительность. Сегодня современное искусство зачастую вызывает вопросы. Но каждый находит в нем свое эмоциональное состояние. Я вижу в этом объекте тепло, добро, любовь, взаимопонимание", - сказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Каждая фигура "Семьи" внутри имеет свой цветовой акцент. Андрей уверен, что в дождь, снег горожане увидят рефлекс цвета и металла, что придаст скульптурам еще большую привлекательность.

"Супер глубокого смысла, подтекста в том, что глава семьи имеет желтый цвет, нет. Я заметил, что мои работы, где максимально используется желтый цвет, вызывают максимальное приятие у публики", - отметил Люблинский.

Тюмень оставила позитивный отклик у гостя из Северной столицы. В городе наблюдается высокий уровень гостеприимства и культуры, считает он. О своем творческом пути мастер рассказал на встрече с горожанами в амфитеатре. Он продемонстрировал работы, созданные за год, а их более десятка. Великана, лебедя получили жители Альметьевска и Санкт-Петербурга. Глаз москвичей вот уже несколько лет радуют желтый утенок – гигант в Парке Горького и инсталляция "Дружба народов на ВДНХ. Красные человечки украшают Пермь.

Для Тюмени Андрей создал за короткий промежуток времени два объекта – это "Семья" и "Девушка" на стене парковки драмтеатра.

"Третий проект находится в режиме ожидания. Есть в Тюмени стратегические перспективы для меня как художника", - заключил Люблинской.

Анжела Лебедева