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215 жительниц Исетского района обследовались на новом цифровом маммографе

Общество, 12:53 07 сентября 2024

департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

215 жительниц Исетского района обследовались на новом цифровом маммографе, который работает в рентгенологическом отделении областной больницы №13 с июля. В среднем за день исследования проходят до 17 человек, сообщает пресс-служба ОБ.

По словам главного врача Исетской областной больницы Сергея Катаргина, маммографическое исследование проходят пациенты в рамках диспансеризации в профилактических целях, а также по назначению врача при подозрении на новообразование молочных желез.

"Цифровой маммограф помогает врачам увидеть предраковые состояния молочных желез и злокачественные новообразования в самом начале, когда лечение этих процессов особенно эффективно", — отметил главврач.

Кабинет маммографии в Исетской больнице работает ежедневно. Маммография входит в обязательный перечень исследований при прохождении диспансеризации и профилактического медицинского осмотра у взрослых. Женщины 40-64 лет проходят исследование обеих молочных желез в рамках профилактического мероприятия один раз в год, 65-75 лет - один раз в два года.

Напомним, маммограф приобрели благодаря реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в число приоритетов национального проекта "Здравоохранение".

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# Исетский район , маммография

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