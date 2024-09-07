Тобольский школьник стал призером международного конкурса стендового моделизма

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Школьник из с. Малая Зоркальцева Константин Сычёв занял второе место на международном конкурсе стендового моделизма, который завершился в подмосковном городе Ступино. Копия немецкого истребителя "Вурдер", изготовленная мальчиком, взяла серебро в детской возрастной категории.

Константин занимается в группе стендового авиамоделизма "Фантом" второй год, сообщает администрация Тобольского района. Он продолжает традицию, начатую старшими братьями Степаном и Тимофеем. Степан занимался в школьные годы, пока не уехал продолжать обучение в другой город. Тимофей в 2022 году получил титул чемпиона России. Константин в этом сезоне принял участие в межрегиональном конкурсе в Нижнем Новгороде.

Отметим, что в международном конкурсе участвовали около тысячи моделистов из России, Латвии, Беларуси, Испании и Китая.