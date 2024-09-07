Тюменцы могут узнать о сибирском свадебном обряде в Археологическом музее-заповеднике

| Фото: группа "Археологический-музей заповедник" во ВКонтакте | Фото: группа "Археологический-музей заповедник" во ВКонтакте

Тематический выставочный проект "Сибирский свадебный костюм" работает в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском. Здесь представлены сундуки с приданым, воссозданные сибирские свадебные костюмы для жениха и невесты, инсталляция "Свадебный пир" и другие атрибуты обрядов крестьянства XVII-XIX веков.

"Традиционный сибирский свадебный обряд состоит из нескольких этапов: досвадебный, свадебный и послесвадебный. В давние времена он включал: знакомство, сватовство, рукобитие, смотрины, вытие, девичник и свадебный поезд. Церемония представляет собой удивительное сочетание обычаев и традиций, они являются неразрывной частью культуры и истории нашего народа", – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" методист археологического музея-заповедника Наталья Кувакина.

Выставка повествует о культуре предков и об истории региона. Каждый предмет экспозиции имеет свое значение и таит в себе особый смысл. Так, например, куклы "Неразлучники" символизируют молодую пару, которая только вступает в брак. Фигурки в белых нарядах с красной тесьмой держатся за руки, они сплетены и неразлучны, поскольку свадебный обряд проводился раз и навсегда.

Такой оберег размещался перед свадьбой как в доме жениха, так и в доме невесты. Кукольные образы вешали под потолок на смотрины.

"На выставке соседствуют куклы, посуда, разнообразные украшения и иконы, которые являются частью одного из подэтапов свадебного обряда. Сундуки символизируют здесь приданое, которое обычно дарил мужчина женщине. Там могли находиться банные принадлежности. Другой сундук собирали родители невесты в качестве приданого", – пояснила спикер.

В центральной части выставки расположены женский и мужской свадебные костюмы. Женский образ включает в себя традиционный сарафан из вишневого атласа, под сарафаном – белая рубаха из домотканого льняного полотна с цветочным орнаментом и лапти. Каждый узор костюма в старину имел свое особое значение. На невесту надевали платок и кокошник из бархатной ткани с золотым шитьем, которые являлись частью обрядовой деятельности. В мужском образе приветствовались рубаха ниже пояса, опояска, жилет, мужские порты (штаны), лоскутный кисет и кожаные сапоги.

Возрастное ограничение: 6+