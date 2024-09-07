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Тюменских тренеров-преподавателей по АФК обучили основам сенсорной интеграции

Общество, 18:53 07 сентября 2024

АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» во ВКонтакте (архив) | Фото: АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник» во ВКонтакте (архив)

Педагог-психолог областного реабилитационного центра "Родник" Сания Андасова провела обучение тренеров-преподавателей по АФК основам сенсорной интеграци. Специалисты рассмотрели основные нарушения сенсорных систем, а также, каким образом с ними работать на занятиях.

Получать новые знания сейчас можно любым способом: вузы, обучение у экспертов, тренинги. Не менее эффективный, а в некоторых случаях более концентрированный и удобный способ — обучение у собственных сотрудников. Команда от этого становится пластичнее и сильней. Сания Андасова имеет базовое дефектологическое образование, работает в "Роднике" уже много лет и углубленно изучает нейропсихологию, сообщает ОРЦ "Родник".

Более углубленный подход поможет рассматривать коррекцию не только со стороны физического развития, но осознанно и целенаправленно развивать сенсорные зоны головного мозга", — говорит Сания.

Для лучшего понимания методов работы с тем или иным ребенком специалисты рассмотрели три крайности движения и баланса: гиперчувствительность, гипочувствительность и поиск ощущений.

"Применяя эти знания на занятиях, тренеры-преподаватели по АФК смогут выходить на более высокий уровень развития ловкости и координации — насыщение тактильных, вестибулярных систем и прочее", — комментирует педагог-психолог, ведущий специалист психолого-педагогической реабилитации центра "Родник" Данил Варяев.

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# обучение , ОРЦ Родник

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