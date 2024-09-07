Для тюменских учеников открыли набор в осеннюю экономическую школу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащиеся 5-11 классов могут поступить в осеннюю экономическую школу. Это продолжение общей программы регионального центра "Новое поколение" по выявлению и подготовке талантливых учащихся региона к всероссийской олимпиаде школьников и иным статусным олимпиадам по экономике.

С ребятами будут работать ведущие педагоги региона, а также студенты топовых вузов страны - в прошлом призеры и победители ВсОШ и других олимпиад по экономике.

По результатам работы будут сформированы группы каждой возрастной параллели, которые продолжат обучение в очных и онлайн кружках.

Отбор на смену производится по результатам школьного этапа, который состоится 10 сентября. Некоторые участники получат персональные приглашения по итогам разных этапов ВсОШ прошлого учебного года, а также работы в кружке и летней экономической школе.

Прием заявок открыт до 12 сентября, сообщает региональный центр "Новое поколение".

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