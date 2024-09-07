  • 7 сентября 20247.09.2024суббота
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер северо-западный

Для тюменских учеников открыли набор в осеннюю экономическую школу

Общество, 17:29 07 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учащиеся 5-11 классов могут поступить в осеннюю экономическую школу. Это продолжение общей программы регионального центра "Новое поколение" по выявлению и подготовке талантливых учащихся региона к всероссийской олимпиаде школьников и иным статусным олимпиадам по экономике.

С ребятами будут работать ведущие педагоги региона, а также студенты топовых вузов страны - в прошлом призеры и победители ВсОШ и других олимпиад по экономике.

По результатам работы будут сформированы группы каждой возрастной параллели, которые продолжат обучение в очных и онлайн кружках.

Отбор на смену производится по результатам школьного этапа, который состоится 10 сентября. Некоторые участники получат персональные приглашения по итогам разных этапов ВсОШ прошлого учебного года, а также работы в кружке и летней экономической школе.

Прием заявок открыт до 12 сентября, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Возрастное ограничение:0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# школьники , экономика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:29 07.09.2024Для тюменских учеников открыли набор в осеннюю экономическую школу
17:03 07.09.2024В Тюмени ищут подростков для профпроб у креативных предпринимателей
16:31 07.09.2024Тюменцы могут узнать о сибирском свадебном обряде в Археологическом музее-заповеднике
15:59 07.09.2024В Тюмени стартовал региональный форум для участников СВО и членов их семей