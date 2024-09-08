  • 8 сентября 20248.09.2024воскресенье
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер юго-западный

Цифровое удостоверение многодетной семьи предложат получить тюменцам

Общество, 11:38 08 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Пилотный проект внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи начнется во всех регионах России с 1 октября. Оно упростит подтверждение права на льготы.

Если бумажное удостоверение обычно получает один из родителей, то цифровым смогут пользоваться все члены семьи независимо от возраста. QR-код можно хранить в телефоне и показывать при необходимости.

Удостоверение многодетной семьи может понадобиться, к примеру, для льготного посещения музеев, выставок и других мероприятий, пишет Тюменская область сегодня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# многодетная семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 08.09.2024Жители Тюменской области потратили на платные услуги в июле более 16 млрд рублей
13:03 08.09.2024Концепции благоустройства Текутьевского кладбища создают архитекторы на воркшопе в Москве
12:53 08.09.2024Об опасностях на дорогах в осеннее время предупредили тюменских водителей
11:38 08.09.2024Цифровое удостоверение многодетной семьи предложат получить тюменцам