Цифровое удостоверение многодетной семьи предложат получить тюменцам

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Пилотный проект внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи начнется во всех регионах России с 1 октября. Оно упростит подтверждение права на льготы.

Если бумажное удостоверение обычно получает один из родителей, то цифровым смогут пользоваться все члены семьи независимо от возраста. QR-код можно хранить в телефоне и показывать при необходимости.

Удостоверение многодетной семьи может понадобиться, к примеру, для льготного посещения музеев, выставок и других мероприятий, пишет Тюменская область сегодня.