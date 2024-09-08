Цифровое удостоверение многодетной семьи предложат получить тюменцам
Общество, 11:38 08 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Пилотный проект внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи начнется во всех регионах России с 1 октября. Оно упростит подтверждение права на льготы.
Если бумажное удостоверение обычно получает один из родителей, то цифровым смогут пользоваться все члены семьи независимо от возраста. QR-код можно хранить в телефоне и показывать при необходимости.
Удостоверение многодетной семьи может понадобиться, к примеру, для льготного посещения музеев, выставок и других мероприятий, пишет Тюменская область сегодня.