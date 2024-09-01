Тюменцам рассказали, как оформить выходной для диспансеризации
Общество, 08:56 11 сентября 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Для получения выходного дня для прохождения диспансеризации нужно согласовать с работодателем конкретные день или дни освобождения от работы и написать заявление. После прохождения обследований предоставить работодателю справку из медорганизации, сообщает Минтруд РФ.
Дополнительные оплачиваемые выходные для диспансеризации полагаются всем работникам независимо от графика работы.
Количество дней зависит от возраста: один день раз в три года – сотрудникам до 39 лет включительно; один день ежегодно – с 40 лет до предпенсионного возраста; два дня ежегодно – предпенсионерам и работающим пенсионерам.