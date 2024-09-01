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Тюменцам рассказали, как оформить выходной для диспансеризации

Общество, 08:56 11 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для получения выходного дня для прохождения диспансеризации нужно согласовать с работодателем конкретные день или дни освобождения от работы и написать заявление. После прохождения обследований предоставить работодателю справку из медорганизации, сообщает Минтруд РФ.

Дополнительные оплачиваемые выходные для диспансеризации полагаются всем работникам независимо от графика работы.

Количество дней зависит от возраста: один день раз в три года – сотрудникам до 39 лет включительно; один день ежегодно – с 40 лет до предпенсионного возраста; два дня ежегодно – предпенсионерам и работающим пенсионерам.

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# диспансеризация , Минтруд РФ

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