Тюменцам рассказали, как оформить выходной для диспансеризации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для получения выходного дня для прохождения диспансеризации нужно согласовать с работодателем конкретные день или дни освобождения от работы и написать заявление. После прохождения обследований предоставить работодателю справку из медорганизации, сообщает Минтруд РФ.

Дополнительные оплачиваемые выходные для диспансеризации полагаются всем работникам независимо от графика работы.

Количество дней зависит от возраста: один день раз в три года – сотрудникам до 39 лет включительно; один день ежегодно – с 40 лет до предпенсионного возраста; два дня ежегодно – предпенсионерам и работающим пенсионерам.