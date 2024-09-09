Тюменская студентка получит 50 тыс. юаней за проект Бухарской волости

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Студентки ТИУ Диана Гафарова и Анастасия Киселева получат денежное вознаграждение за участие в Международном конкурсе по цифровому архитектурному дизайну "Один пояс – один путь". Он прошел в Китае, сообщает пресс-служба вуза.

50 тыс. юаней (примерно 602 тыс. рублей) получит Диана Гафарова за работу "Центры татарской культуры бывшей "Бухарской волости" в Тюменской области", руководитель Елена Михайлова.

Вознаграждение в 10 тыс. юаней назначено Анастасии Киселевой за проект "Интерьеры комплекса бывших винных складов в Тобольске", руководитель Марина Гриценко.

Всего на конкурс поступило 347 работ из 11 стран и регионов, в нем приняли участие более 1 тыс. 700 студентов и преподавателей.