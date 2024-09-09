В Абатском районе увеличат площадь краеведческого музея

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Площадь краеведческого музея увеличат в с. Абатское Тюменской области. Реконструкция пройдет за счет присоединения дополнительных площадей. Вместе с тем здесь уже стартовал масштабный капитальный ремонт, рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.

"Предстоит еще много работ, которые обеспечены финансированием, а значит, совсем скоро наше село станет ещё более красивым и привлекательным для жителей и туристов", - подчеркнул глава района.

| Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Глава уточнил, что в 2024 году музею исполнилось 30 лет. Он размещается в самом старинном здании села и является брендом района.