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В Абатском районе увеличат площадь краеведческого музея

Общество, 14:15 09 сентября 2024

из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Площадь краеведческого музея увеличат в с. Абатское Тюменской области. Реконструкция пройдет за счет присоединения дополнительных площадей. Вместе с тем здесь уже стартовал масштабный капитальный ремонт, рассказал глава Абатского района Игорь Васильев.

"Предстоит еще много работ, которые обеспечены финансированием, а значит, совсем скоро наше село станет ещё более красивым и привлекательным для жителей и туристов", - подчеркнул глава района.

из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева | Фото: из Telegram-канала главы Абатского района Игоря Васильева

Глава уточнил, что в 2024 году музею исполнилось 30 лет. Он размещается в самом старинном здании села и является брендом района.

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# Абатский район , Игорь Васильев , музей , ремонт

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