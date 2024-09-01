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В Тюменской области назвали отрасли с наименьшей конкуренцией для трудоустройства

Экономика, 08:14 10 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отрасли с наименьшей конкуренцией между соискателями назвали в Тюменской области. Ими остаются "Розничная торговля", где на одну вакансию приходится 2,2 резюме, "Медицина, фармацевтика" - 2,5 резюме, "Автомобильный бизнес" и "Рабочий персонал" - по 2,8 резюме в каждой профобласти, подсчитали эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Наиболее низкоконкурентной специализацией в регионе стали дворники: на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Также в пятерку вошли повара и главврачи - по 0,9 резюме на вакансию в каждом направлении, врачи - 1,1, агрономы - 1,2, токари и специалисты по взысканию задолженности - по 1,3.

Среди всех специализаций в 22 % наблюдается низкий или умеренный уровень конкуренции. Для рынка труда комфортной нормой считается баланс от четырех до 7,9 резюме на одну вакансию. Это говорит о достаточном выборе работы у соискателей и кандидатов - у работодателей.

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# вакансии , занятость , рынок труда

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