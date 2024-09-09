Тюменцы могут поделиться историями воевавших предков в рамках акции "Книга нашей Памяти"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Книга нашей Памяти" стартовала в Тюменской области. На сайте память.72to.ru есть информация о 166 тыс. участниках Великой Отечественной войны из Тюмени и районов Тюменской области, о вкладе каждого муниципального образования в Победу, а также памятниках, посвященных подвигам советских солдат и тружеников тыла, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Мы предлагаем жителям нашего региона принять участие в наполнении книги, вписать в нее истории своих родных: разместить фотографии и документы. Ведь из Тюменской области на войну ушли более 250 тысяч человек. А еще многие ковали победу, трудясь в тылу. Этот архив обо всех них. Вместе мы должны сохранить историческую память", - сказала начальник управления департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова.

Данные можно принести в пункты сбора или самостоятельно разместить на сайте память.72to.ru через специальную форму. Отметим, проект реализуется к 80-летию Великой Победы.