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В Тюменской области возможны временные перерывы в трансляции телерадиовещания

Общество, 22:08 09 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о проведении профилактических работ на радиотелевизионных станциях в Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства региона, с 12 по 25 сентября в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

График проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф, в мобильном приложении "Телегид".

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