В Тюменской области возможны временные перерывы в трансляции телерадиовещания
Общество, 22:08 09 сентября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о проведении профилактических работ на радиотелевизионных станциях в Тюменской области.
Как сообщает информационный центр правительства региона, с 12 по 25 сентября в отдельных районах планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
График проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф, в мобильном приложении "Телегид".