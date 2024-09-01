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В Ялуторовске проведут хореографический фестиваль старшего поколения "Золото Сибири"

Общество, 08:27 11 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хореографический фестиваль для старшего поколения "Золото Сибири" впервые проведут в Ялуторовске 30 ноября. Проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив.

Авторы проекта - АНО "Точка" - объявили прием заявок на участие в фестивале по номинациям: народный, эстрадный, народно-стилизованный и спортивно-бальный. На сцене культурно-досугового центра "Юбилейный" соберутся коллективы со всей Сибири, заверили организаторы.

Заявки принимают по ссылке до 20 ноября. Положение о фестивале здесь.

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# АНО Точка , Президентский фонд культурных инициатив , танцы , фестиваль

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