В Ялуторовске проведут хореографический фестиваль старшего поколения "Золото Сибири"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хореографический фестиваль для старшего поколения "Золото Сибири" впервые проведут в Ялуторовске 30 ноября. Проект получил грант Президентского фонда культурных инициатив.

Авторы проекта - АНО "Точка" - объявили прием заявок на участие в фестивале по номинациям: народный, эстрадный, народно-стилизованный и спортивно-бальный. На сцене культурно-досугового центра "Юбилейный" соберутся коллективы со всей Сибири, заверили организаторы.

Заявки принимают по ссылке до 20 ноября. Положение о фестивале здесь.