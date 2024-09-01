Тюменцам рассказали, способно ли грудное молоко защитить младенцев от гриппа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Грудное молоко способно защитить младенца от гриппа. Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

"Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком воздушно-капельным путём происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и в случае развития симптомов необходимый компонент лечения для малыша", - пояснили эксперты.

В Роспотребнадзоре развеяли мифы о гриппе. Так, утверждение о том, что заболевание может пройти самостоятельно, опровергли.

"Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни", - отметили специалисты.

Ироничное высказывание "Без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней" содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода.

Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму - это факт.

"Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 38 С, детям – выше 38-39°С", - сказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Прививочная кампания в регионе от сезонного гриппа началась. Поступило более 240 тысяч доз для детей и взрослых.