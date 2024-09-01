Тюменцам рассказали, способно ли грудное молоко защитить младенцев от гриппа
Грудное молоко способно защитить младенца от гриппа. Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди, рассказали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
"Передача вируса при тесном контакте матери с ребёнком воздушно-капельным путём происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и в случае развития симптомов необходимый компонент лечения для малыша", - пояснили эксперты.
В Роспотребнадзоре развеяли мифы о гриппе. Так, утверждение о том, что заболевание может пройти самостоятельно, опровергли.
"Грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни", - отметили специалисты.
Ироничное высказывание "Без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней" содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода.
Таблетки от температуры помогают гриппу распространяться по организму - это факт.
"Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендуется только при температуре выше 38 С, детям – выше 38-39°С", - сказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Прививочная кампания в регионе от сезонного гриппа началась. Поступило более 240 тысяч доз для детей и взрослых.