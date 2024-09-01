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Новая выставка познакомит тюменцев с творчеством Ассоль Сас

Общество, 11:41 10 сентября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Открытие персональной выставки "Ассоль Сас. Преображенная реальность", которая познакомит с творчеством современной художницы-графика из Казахстана, состоится в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки 11 сентября. Начало – в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

В экспозиции представлено 27 книжных иллюстраций, выполненных автором с 2010 по 2024 год.

“Ассоль Сас – признанный мастер современной книжной графики с ярким индивидуальным и узнаваемым стилем. Уже в ранних книжных иллюстрациях определилась одна из особенностей ее творческого метода: отталкиваясь от того или иного текста, будь то сказка, исторический роман или произведение в стиле фэнтези, она всегда ищет его визуальный эквивалент, предлагая подчас неожиданное и сугубо индивидуальное прочтение”, – рассказали в ЦГБС.

Особое место в творчестве Ассоль Сас занимает оформление книг для детей. Волшебный мир сказок оказался очень созвучен ее творческой индивидуальности. На выставке представлены черно-белые иллюстрации к сказкам "Подземный принц" С. Прокопьевой и "Жемчужина" М. Кельберг, а также отдельные станковые листы к ненецким и казахским национальным сказкам и легендам.

В центре экспозиции – графический цикл из 11 цветных иллюстраций к сказке Андерсена "Соловей". Их отличают изысканность и артистизм исполнения, выразительность композиционного решения, пластичность и гибкость рисунка, драгоценное сверкание насыщенных, как бы светящихся изнутри красок.

Наряду с графическими произведениями введены небольшие фрагменты текстов из книг. Выставка дополнена изданиями, проиллюстрированными художником в разные годы.

Возрастное ограничение: 6+.

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# библиотека , выставка , художники

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