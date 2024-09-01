Поисковики из пяти регионов приедут на форум "Поиск. Герои. Родина" в Тюмень

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Межрегиональный форум "Поиск. Герои. Родина" пройдет в Тюмени в детском центре "Алые паруса" с 12 по 15 сентября. Своим опытом и наработками поделятся более 200 поисковиков, специалистов сферы дополнительного образования и представителей волонтерского корпуса "МыВместе" из Тюменской области, Югры, Ямала, Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Для участников организуют образовательную и культурно-досуговую программу. Запланированы дискуссионные площадки о деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества. Гости посетят культурные и исторические места Тюмени, обменяются друг с другом лучшими практиками воспитательной работы и примут участие в митинге памяти с возложением цветов к мемориалам города.

Спикерами встреч выступят члены исполнительной дирекции Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", представители Министерства обороны РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

"Форум поисковых отрядов для Тюменской области станет большим событием. Это уникальная возможность обменяться опытом среди трех дружественных субъектов России и их подшефными территориями", - отметила руководитель регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области Светлана Матвеюк.