Приемам оказания первой помощи обучат тюменцев

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Приемам и техникам оказания первой помощи обучат жителей Тюмени медики скорой 13 сентября. Мероприятие в рамках Всемирного дня первой помощи пройдет по адресу ул. Суходольская, 25 с 13 часов до 15 часов 30 минут.

Врачи и фельдшеры выездных бригад и волонтеры-медики объяснят, как помочь человеку в различных ситуациях: от травм и кровотечений до реанимации и извлечения инородного тела из дыхательных путей.

Первым посетителем предстоит поучаствовать в постановочном спасении человека, сбитого автомобилем, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.