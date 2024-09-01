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Приемам оказания первой помощи обучат тюменцев

Общество, 10:02 11 сентября 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Приемам и техникам оказания первой помощи обучат жителей Тюмени медики скорой 13 сентября. Мероприятие в рамках Всемирного дня первой помощи пройдет по адресу ул. Суходольская, 25 с 13 часов до 15 часов 30 минут.

Врачи и фельдшеры выездных бригад и волонтеры-медики объяснят, как помочь человеку в различных ситуациях: от травм и кровотечений до реанимации и извлечения инородного тела из дыхательных путей.

Первым посетителем предстоит поучаствовать в постановочном спасении человека, сбитого автомобилем, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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# скорая помощь

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