В Тюменской области субсидии за найм работников получили 45 предприятий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 предприятий Тюменской области получили субсидии за найм работников с начала 2024 года. Организации трудоустроили у себя по программе субсидирования найма 273 человека, сообщили в Отделении СФР по Тюменской области.

Получить государственную поддержку можно за трудоустройство безработных, граждан, которые находятся под угрозой увольнения или уволены в связи с ликвидацией предприятия, молодых сотрудников в возрасте до 30 лет, беженцев из Луганской и Донецкой Республик, Херсонской и Запорожской областей и Украины, а также участников специальной военной операции и людей с инвалидностью.

Субсидия включает сумму минимального размера оплаты труда, которая в 2024 году составляет 19 тыс. 242 рубля, а также страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Соответствующее финансирование работодатель получает трижды: первый платеж через месяц после трудоустройства работника, второй — через три месяца, третий — через полгода. При приеме на работу гражданина с инвалидностью, выплата составит шесть минимальных размеров оплаты труда.

На финансирование могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность была зарегистрирована до 2024 года, не имеющие долгов по заработной плате, страховым взносам, налогам и штрафам. Кроме того, они не должны находиться в стадии ликвидации или банкротства.

Чтобы получить компенсацию, работодателю нужно через единую цифровую платформу "Работа в России" обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Через месяц после трудоустройства гражданина он может подать заявление о получении субсидии в кабинете страхователя на сайте Социального фонда России. Далее в течение десяти дней Отделение фонда по Тюменской области проверяет организацию и зарплаты новых сотрудников, и, в случае соответствия всем требованиям, перечисляет первую часть субсидии.