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Шесть педагогов начали свой профессиональный путь с сельских школ Тобольского района

Общество, 09:40 11 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять педагогов пополнили коллективы сельских школ Тобольского района с начала учебного года. Четыре учителя начальных классов работают в поселке Прииртышский, учитель физкультуры - в селе Бизино, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Еще один молодой педагог - выпускница Тобольского педагогического института им. Дмитрия Менделеева Гульдания Юмадеева приехала в труднодоступную деревню Хмелево по федеральной программе "Земский учитель". Проект разработан в рамках нацпроекта "Образование" по инициативе президента РФ как мотивация переезда молодых специалистов из городов в села. Государство поддерживает компенсационными выплатами педагогов, которые устраиваются на работу в небольшие поселки и города с населением менее 50 тыс. человек.

Всего с начала действия программы в школы Тобольского района приняты шесть учителей. Все они получили господдержку.

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# педагоги , сельские школы , Тобольский район

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