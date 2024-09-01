Шесть педагогов начали свой профессиональный путь с сельских школ Тобольского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять педагогов пополнили коллективы сельских школ Тобольского района с начала учебного года. Четыре учителя начальных классов работают в поселке Прииртышский, учитель физкультуры - в селе Бизино, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Еще один молодой педагог - выпускница Тобольского педагогического института им. Дмитрия Менделеева Гульдания Юмадеева приехала в труднодоступную деревню Хмелево по федеральной программе "Земский учитель". Проект разработан в рамках нацпроекта "Образование" по инициативе президента РФ как мотивация переезда молодых специалистов из городов в села. Государство поддерживает компенсационными выплатами педагогов, которые устраиваются на работу в небольшие поселки и города с населением менее 50 тыс. человек.

Всего с начала действия программы в школы Тобольского района приняты шесть учителей. Все они получили господдержку.