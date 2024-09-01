Открытие концертного сезона Тюменской филармонии жители региона увидят онлайн

| Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Открытие 66-го концертного сезона Тюменской филармонии будет транслироваться онлайн, сообщает пресс-служба департамента культуры региона.

Традиционно первая встреча со слушателями в новом сезоне проходит под звуки симфонической музыки. В этом году это будет одно из великих сочинений классической эпохи - симфония № 9 Людвига ван Бетховена.

Для своего времени она завершается необычно – композитор в финале вводит текст, исполняемый солистами и хором. В основе – часть Ode an die Freude ("Оды к радости") поэмы Фридриха Шиллера.

Трансляция из концертного зала имени Юрия Гуляева начнется 14 сентября в 18 часов. Симфония прозвучит в исполнении филармонического оркестра под руководством Юрия Медяника, хоровой капеллы Тюменской филармонии (художественный руководитель – заслуженный артист РФ Альберт Мишин). Солисты: Елизавета Соина, Анастасия Лепешинская, Георгий Фараджев, Владимир Байков.