Мошенники предлагают тюменцам пересчитать пенсию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области, Югры и Ямала стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые предлагают увеличить размер текущей или будущей пенсии. Мошенники представляются работниками Социального или Пенсионного фонда России, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

Тюменцам сообщают, что размер текущей или будущей пенсии можно существенно увеличить, так как будто бы обнаружен неучтенный трудовой стаж. Тех, кто поверил аферистам, приглашают якобы на консультацию в Многофункциональный центр или отделение фонда для решения вопроса. Причем они называют настоящие адреса центров или отделений в городе, где живет потенциальная жертва. Это усыпляет бдительность человека. По сценарию злоумышленников для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения.

"На самом деле перечисленные документы и числовой код из сообщения нужны мошенникам для получения доступа в личный кабинет человека на портале Госуслуги. После этого они могут беспрепятственно оформить на жертву кредиты или займы. Запомните, что настоящие сотрудники государственных служб, в том числе Социального фонда России, не звонят с подобными вопросами и не запрашивают никакие персональные данные, коды и пароли из СМС", – сообщил эксперт по безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

При поступлении такого телефонного звонка специалисты рекомендуют немедленно прервать разговор. По любым социальным вопросам нужно самостоятельно позвонить в единый контактный центр Социального фонда России по телефону 8-800-10-000-01 либо обратиться в ближайшее отделение фонда. Никому и никогда не сообщайте личные данные, реквизиты карт, СМС-коды, логины и пароли от своих аккаунтов и ни в коем случае не переводите деньги по указанию незнакомцев, которые представляются сотрудниками банка, Центробанка, полиции или государственных организаций.